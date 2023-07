Calciomercato Lazio | Il Torino accelera per Doig: la situazione

Fonte: lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo un tira e molla infinito, potrebbe finalmente essere arrivato il momento del trasferimento di Doig al Torino. Il giocatore, seguito dai granata da un mese, non era mai stato chiuso facendo rientrare in gioco Lazio e Sassuolo. Ora i piemontesi sembrerebbero aver inserito la marcia giusta e sono pronti a chiudere per lo scozzese. Il nome del calciatore del Verona era finito nella lista della Lazio ma non è mai stato una priorità. Pellegrini resta in pole anche se, per ora, non si è ancora trovata l'intesa con la Juventus.