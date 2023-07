Calciomercato Lazio | Il Torino va in ritiro: la decisione su Ricci. Intanto spunta...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio e il Torino continuano a trattare per il trasferimento di Ricci in biancoceleste. Il classe 2001 è l'obiettivo primario per il ruolo di play e Sarri spera presto di poterlo avere a disposizione. Mentre il discorso tra le due società va avanti, Juric non rinuncia al suo calciatore. Il club granata, come riporta Il Corriere della Sera, nella giornata di domani partirà per il ritiro di Pinzolo e Ricci sarà insieme alla squadra.

Il Torino si tutela

Nonostante la decisione di Juric, il Torino si inizia a tutelare. Il club di Cairo ha già acquistato Tameze nello stesso ruolo di Ricci, ma potrebbe non essere l'unico innesto. Secondo quanto riporta La Repubblica, nel mirino sarebbe finito anche Boubakary Soumaré. Vagnati ha visto in lui un profilo adeguato alle richieste del suo allenatore, in grado di garantire sia una buona visione di gioco, sia un'ottima interdizione.