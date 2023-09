Calciomercato Lazio | Il Trabzonspor su Basic: l'indiscrezione dalla Turchia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio potrebbe cedere Toma Basic. In Italia non è possibile più fare movimenti in entrata, ma in alcuni paesi è ancora possibile acquistare giocatori. In Turchia la finestra estiva di calciomercato si conclude il 15 settembre ed è proprio da lì che arriva l'interessamento per il centrocampista croato. Come riporta FutsHaber su Twitter "il Trabzonspor ha contattato la Lazio per il centrocampista croato Toma Basic per informazioni sullo stato del giocatore". Il calciatore è fuori dal progetto tattico di mister Sarri, tant'è che era stato utilizzato come pedina di scambio per la trattativa con l'Udinese che avrebbe portato Samardzic a Roma (poi non andata in porto). Il giocatore ha sempre manifestato la volontà di rimanere alla Lazio nonostante l'allenatore non lo consideri un giocatore adatto. Questo nuovo interessamento lo farà desistere?