Calciomercato Lazio, il vicepresidente del Cadice: "Luis Alberto? A oggi è..."

CALCIOMERCATO LAZIO - "Quelli che sono qui sono quelli chiamati a difendere i nostri colori. Lucas Perez ha fatto la sua tappa e gli auguriamo il meglio. Lucas è già il passato. Mercato? Il Cadice è costantemente alla ricerca, guardando e vedendo come migliorare. Il mercato si è appena aperto e siamo all'inizio. Siamo attenti, abbiamo già fatto due aggiunte e continueremo su quella linea". Ai microfoni di Dazn Spagna parla così Rafael Contreras. Il vicepresidente del Cadice ha commentato così gli arrivi di Youba Diarra e Raúl Parra e l'addio di Lucas Perez. Inevitabile anche un commento su Luis Alberto, accostato a più riprese al club. Contreras ha detto:"Luis Alberto? A oggi, come ha detto il presidente, è impossibile. Continueremo nella lotta per seguire il mercato e vedere cosa può aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi". Le parole di Contreras, pronunciate prima del successo del Cadice sul campo del Valencia, confermano l'interesse per il numero 10, ma l'affare resta complicato. In Spagna vedono il futuro di Luis Alberto legato a doppio filo a quello di Isco, appena svincolatosi dal Siviglia.