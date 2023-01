Calciomercato Lazio, Ilic a un passo dalla Francia: il Torino è a rischio

TUTTOmercatoWEB.com

Forte l'interesse del Torino per Ivan Ilic. Il giocatore accostato da mesi anche alla Lazio, sembra vicinissimo non solo al club di Serie A ma anche ad uno appartenente alla Ligue 1. In particolare, come riportato in precedenza, il Torino ha offerto 17 milioni di euro, più 2 di bonus per il cartellino di Ilic e Hien. Nelle ultime ore però grandi novità arrivano in casa gialloblù. Come sottolinea alfredopedullà.com, nella corsa al centrocampista si è inserito anche l'Olympique Marsiglia. In particolare, poco fa gli agenti di Ilic hanno presentato all'Hellas Verona il rilancio da parte del club francese. Fondamentale sarà la risposta del Torino con Cairo che vuole piazzare il grande colpo e accontentare il tecnico Ivan Juric.