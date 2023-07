Calciomercato Lazio | Immobile, D'Agostino: "Con tutti i problemi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Ciro Immobile è un argomento caldissimo in casa Lazio. A esprimere le proprie considerazioni in merito, anche Gaetano D'Agostino. L'ex calciatore ha affrontato il tema nel corso del suo intervento ai microfoni di TMW: "Io non vedo perché dovrebbe andare in Arabia o darlo via. Con tutti i problemi è andato lo scorso anno in doppia cifra e almeno per altre 2-3 stagioni può farlo".

