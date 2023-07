Calciomercato Lazio | Immobile, niente Arabia: e la società cerca un vice

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Immobile non si muove. Il capitano, che ieri ha raggiunto i compagni nel ritiro di Auronzo, non ha accettato nessuna offerta dall’Arabia. Sarà ancora al centro del progetto biancoceleste, parola di Lotito. Intanto il bomber punta nuova obiettivi: vuole raggiungere presto i 200 gol in Serie A e dimenticare l’annata sfortunata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente starebbe pensando anche di adeguargli il contratto che scade nel 2026.

La ricerca del vice

Prosegue il casting della Lazio per la punta centrale che possa far rifiatare Immobile. Tanti i nomi sulla lista: Amdouni, Pavlidis, nome svelato in esclusiva dalla nostra redazione, Lukebakio, che è più un esterno, Sanabria, che può entrare nel discorso Ricci con il Toro, Castellanos e Fabio Silva, in calo Marcos Leonardo, ricorda Il Corriere dello Sport.