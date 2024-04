Calciomercato Lazio, Impallomeni: "Anderson-Juve? Lì potrebbe trovare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Felipe Anderson è tema caldissimo in casa Lazio, soprattutto dopo l'indiscrezione di ieri lanciata da Fabrizio Romano. Il brasiliano, secondo quanto riferito dall'esperto di mercato, sarebbe a un passo dal vestire la maglia della Juve e in merito al suo possibile trasferimento si è espresso Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW: "Calafiori, Koopmeiners e Felipe Anderson per la Juve del futuro? Non credo che siano tre obiettivi da Allegri. Sono giocatori che possono rendere bene con un allenatore diverso, magari Thiago Motta. Koopmeiners è calciatore totale e ci starebbe molto bene in quel calcio. La Juve non si rinforzerebbe con loro. Possono essere utili alla Juve ma non ti fanno fare il salto in avanti. Felipe Anderson in un contesto nuovo potrebbe trovare la sua dimensione, Calafiori è la rivelazione, oggi è un giocatore in costruzione che fa la differenza".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE