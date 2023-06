Calciomercato Lazio | Impallomeni: "Milik grande attaccante, giocatore ideale per Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

Si lavora in casa Lazio in vista della prossima stagione e la società è all'opera per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri. Tra i vari obiettivi in pole c'è Arek Milik, profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice-Immobile. Questa la disamina sull'argomento dell'ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "Milik è un grande attaccante e sarebbe un grande colpo. Sarri lo conosce bene, è uno duttile, che si sacrifica, è ideale per il gioco della Lazio. Poi credo sia importante la conferma di Pedro".