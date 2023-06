Calciomercato Lazio | Impallomeni: "Milinkovic-Juve? Per Allegri è meglio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà un'estate bollente in casa Lazio soprattutto per quanto riguarda il futuro di Milinkovic-Savic. La Juventus, che ha sempre mostrato interesse per il calciatore, potrebbe tornare con forza sul Sergente, soprattutto in caso di addio di Robiot. Sulla questione ha detto la sua l'ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "Serve uno col piede delicato, un tecnico. Comunque sono due giocatori diversi, alla Juventus serve un giocatore dinamico, più movimento in mezzo al campo. Milinkovic ha bisogno delle sue pause, è pigro ma veloce di testa, ma deve avere i suoi spazi. Rabiot è più continuo. Per Allegri meglio Rabiot. Per me ripartirà dal 3-5-2". Poi sulla prima operazione di mercato che dovrebbe fare la Lazio: "Berardi, sarebbe un gran colpo".