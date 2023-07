Calciomercato Lazio | Impallomeni su Immobile: "Lui fuori? Sarebbe un grande colpo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Una Lazio senza Immobile? Impossibile per l'ex calciatore Stefano Impallomeni che ha così commentato l'ipotetica partenza dell'attaccante biancoceleste verso l'Arabia Saudita: "Se Lotito dice che non vende Immobile... Lui fuori dalla Lazio, in questo momento, sarebbe un grande colpo per la Lazio. Io non ci credo. Bisogna far riferimento alle parole del presidente. Per il resto mercato incerto...", queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio.