Calciomercato Lazio, incontro Tare-De Sancits per un biancoceleste: Salernitana interessata

In Turchia non c'è solo la Lazio. Anche la Salernitana, così come il Napoli in precedenza, l'ha scelta come meta del ritiro invernale. Un buon momento per tornare ad allenarsi e per parlare di mercato. Come riporta TuttoSalernitana, c'è stato un incontro tra Tare e De Sanctis. Per i ds c'è stato modo di discutere della situazione Adamonis, con i granata a caccia di un vice Sepe, e di Jean Daniel Akpa-Akpro. Il club campano lo ha messo nel mirino come possibile alternativa a Coulibaly. L'ivoriano è attualmente in prestito all'Empoli che non sembra aver intenzione di privarsene almeno fino a giugno, quando farà rientro nella Capitale. Akpa non fa parte dei piani di Sarri, questo è fuori dubbio. Il ritorno a Salerno, dove ha già giocato tra il 2018 e il 2020, può essere una soluzione interessante per la prossima stagione.