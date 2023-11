Calciomercato Lazio | Insigne è in Italia: il motivo della visita

TUTTOmercatoWEB.com

Lorenzo Insigne è in Italia, ma il calciomercato - almeno per il momento - non c'entra nulla. Approfittando della conclusione dell'MLS, l'attaccante del Toronto, che sta cercando in tutti i modi di tornare in Serie A, ha fatto visita a Castel Volturno, centro di allenamento del Napoli, squadra in cui ha militato per circa dieci stagioni.

L'attaccante classe '91 - che da poco si è legato alla scuderia You First - che ha grandi interessi in Italia - si è proposto alla Lazio di mister Sarri, con il quale ha un grande rapporto così come con capitan Immobile. Il possibile arrivo di Insigne verrà valutato dalla Lazio, ma si concretizzerà solo a determinate condizioni.

Intanto il giocatore è in queste ore in Italia e ha fatto visita ai suoi ex compagni e soprattutto al suo vecchio allenatore, Walter Mazzarri che ha il merito di averlo fatto esordire in Serie A nel lontano 2010. Di seguito la nota del club partenopeo: "Questa mattina graditissima visita di Lorenzo Insigne che ha salutato la squadra e l'intero staff tecnico rivolgendo un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della stagione".