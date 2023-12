Calciomercato Lazio | Interesse dall'Italia per un esterno: i dettagli

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Sta per ripartire il calciomercato con la sessione invernale di gennaio. Iniziano a muoversi le prime pedine e i primi rumors. L'ultimo, riportato da Tuttoc.com, riguarda un esterno d'attacco di proprietà della Lazio. Si tratta di Emanuele Cicerelli, che nella passata stagione ha giocato con la Reggina, ora fallita. Il classe '94 è tenuto d'occhio in particolare dal Catania, che ha intenzione di regalare alcuni rinforzi al mister Lucarelli in Serie C. L'attaccante non è ancora mai stato utilizzato quest'anno, e presto potrebbe accasarsi in Sicilia.