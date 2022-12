Calciomercato Lazio, intreccio di mercato con il Napoli: di mezzo Ilic e non solo

TUTTOmercatoWEB.com

Il Napoli punta a rifarsi il look a centrocampo. Non solo Ilic nel mirino. Il classe 2000 del Verona piace e non poco alla dirigenza azzurra, ma Setti spara alto e non sembra disposto a scendere più di tanto sotto i 25 milioni. La pista è complicata, ma il club partenopeo non ha intenzione di mollare. Così come la Lazio che segue il giocatore da ormai diverso tempo. Giuntoli non resta fermo e prepara le alternative. Ci sono due nomi caldi della Serie A che circolano in orbita Napoli. Come riporta Tuttomercatoweb, gli azzurri stanno seguendo sia Samardzic dell'Udinese che Baldanzi dell'Empoli. Un classe 2002 e un 2003 con tutto il futuro davanti e che stanno impressionando in questi primi mesi di campionato. Non saranno piste semplici neanche queste vista la concorrenza, ma il Napoli si muove su più fronti per rinforzare la linea mediana di Spalletti.