Calciomercato Lazio | Intreccio Pogba-Milinkovic: c'è l'Arabia sullo sfondo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Pogba-Milinkovic, destini incrociati. Il centrocampista francese si è presentato alla Continassa con largo anticipo rispetto ai compagni per riprendere la forma in vista della nuova stagione dopo mesi difficili tra infortuni e riabilitazioni. Nessun colloquio, almeno per il momento, con la dirigenza. Rafaela Pimenta lo ha raggiunto a Torino per aggiornarlo sulle ricchissime offerte in arrivo dall'Arabia Saudita. Al momento il Polpo, però, non cede alle lusinghe del Medio Oriente. La voglia di rivincita e di tornare protagonista in Italia è troppo più grande. Ma c'è qualcuno che considera la proposta araba come un regalo per la Juve. I bianconeri, infatti, hanno individuato da tempo il profilo che potrebbe raccogliere l’eredità tecnica di Pogba: si tratta di Sergej Milinkovic-Savic. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, anche per il Sergente sono arrivate offerte saudite. In particolare, l’Al Hilal sta mettendo sul piatto una cascata di milioni per strapparlo alla Lazio e alla Serie A. Anche il serbo però, prima dei soldi, ha voglia di continuare ad alti livelli per qualche stagione. Allegri vorrebbe un centrocampista di livello con garanzie di rendimento che, a oggi, il francese non può dare a causa delle condizioni fisiche. Dal punto di vista tecnico-economico, dunque, l’affare Pogba out-Milinkovic in sarebbe più che possibile, almeno in ottica Juventus.

Si passa per Lotito

Se l'ex Manchester dovesse alla fine cedere alle avance arabe, allora la dirigenza bianconera capitanata da Giuntoli andrebbe a trattare con Lotito. Non sarebbe in caso una trattativa semplice. Il patron non si muove dai 40 milioni nonostante la scadenza 2024. Nell'operazione potrebbe rientrare Pellegrini, a meno che la Lazio non chiuda prima per Kerkez. Attenzione eventualmente anche a Rovella che, nonostante la stima di Allegri, potrebbe essere sacrificato per abbassare le pretese biancocelesti.