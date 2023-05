Calciomercato Lazio, intrigo con la Juve: spunta Kulusevski

I bianconeri pensano a Milinkovic e potrebbero inserire lo svedese e Pellegrini nell'operazione. Sarri conosce l'ex Parma e...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mancano tre giornate al termine della stagione e la Lazio ha fatto altri passi verso la matematica qualificazione in Champions. Il punticino contro il Lecce è diventato di platino visto il pareggio della Roma e la doppia sconfitta di Milan e Atalanta. La gara di Udine può già essere decisiva per la squadra di Sarri che poi dovrà iniziare a formare la squadra che verrà. Lotito non è abituato a fare il passo più lungo della gamba e vuole prima la matematica certezza della qualificazione nella massima competizione europea per club prima di muoversi ufficialmente sul mercato. Il centrocampo sarà il reparto che subirà maggiori variazioni. Come vi abbiamo già detto sono tanti i nomi monitorati per cambiare volto al reparto: da Frattesi a Loftus Cheek, passando per Torreira e Fazzini senza dimenticare Zielinski. Molto dipenderà anche dal futuro di Milinkovic. Il suo contratto scadrà nel 2024 e al momento non c'è intesa per un rinnovo. Potrebbe lasciare Formello in estate, ma Lotito pretende almeno 40 milioni. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, si è riacceso qualche rumor dal Psg, ma è la Juventus la squadra al momento più interessata. I bianconeri giocano al ribasso proponendo non più di 20/25 milioni più bonus. La novità è che i piemontesi vorrebbero anche offrire uno sconto su Luca Pellegrini, attualmente di loro proprietà e in prestito in biancoceleste, e inserire nell'affare anche Dejan Kulusevski. Il calciatore tornerà a Torino dopo i 18 mesi in prestito al Tottenham. La mancata qualificazione in Champions dei londinesi non li obbliga a versare i 35 milioni di riscatto fissati al momento della chiusura dell'operazione. Lo svedese aveva scelto la Juventus ai tempi di Parma proprio per la presenza di Sarri, ma non è mai stato allenato dal mister toscano. Guadagna 3,5 milioni di euro a stagione e a Sarri non dispiace, ma al momento ha bisogno di altro: preferirebbe un regista come Rovella, per esempio, da Torino.

Pubblicato il 15/05