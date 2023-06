Calciomercato Lazio | Intrigo Milik, il Marsiglia non molla: le ultime

La Juve ha chiesto uno sconto, ma il Marsiglia non si muove dalla richiesta di 7 milioni. La Lazio può approfittarne e inserirsi...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Arkadiusz MiliK non verrà riscattato dalla Juventus. L'attaccante polacco, di proprietà del Marsiglia, ha giocato l'ultima stagione in bianconero con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. I piemontesi avevano tempo fino a domani per esercitare il riscatto, ma hanno deciso di non avvalersene provando a ottenere uno scontro. La Juve vorrebbe trattenere Milik o con un altro prestito o comprarlo a una cifra più bassa. Muro da parte dell'Olympique Marsiglia che non scende dai 7 milioni di euro. In questa situazione potrebbe inserirsi la Lazio visto che l'ex Napoli è uno dei calciatori indicato da Sarri per affiancare Immobile.

Calciomercato Lazio ! Fabrizio Romano conferma il mancato riscatto di Milik

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha confermato il mancato riscatto del centravanti da parte della Juventus. Ecco il tweet:

"La Juventus ha deciso di non attivare la clausola di opzione di acquisto di 7 milioni per Arek Milik - ha detto che l'OM non ha intenzione di ridurre il prezzo richiesto. Nessuno sconto. L'OM è pronta a vendere Milik... ma non per meno di 7 milioni di euro. Il ritorno della Juventus per Arek sembra ormai svanito"