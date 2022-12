Calciomercato Lazio, Inzaghi guarda ancora a Formello per il sostituto di Dumfries

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'Inter è a caccia di un possibile sostituto di Denzel Dumfries, per tutelarsi da un'eventuale partenza dell'olandese. Oltre ai nomi già sondati di Singo, Emerson Royal e l'ex Hakimi, secondo quanto riportato da Tuttosport, Simone Inzaghi sarebbe tornato a guardare in casa Lazio. A Formello, infatti, si allena un suo pupillo: Manuel Lazzari, arrivato dalla Spal sotto la sua gestione. La stima del tecnico piacentino per il 29 biancoceleste è nota da tempo, ma la pista sembrerebbe tutt'altro che percorribile. Lazzari, infatti, è una delle certezze di Maurizio Sarri, un giocatore che in questi mesi è stato capace di diventare imprescindibile per il tecnico toscano, il quale non ha alcuna intenzione di privarsene. A complicare ulteriormente una possibile trattativa, è la volontà della società di trattenere il giocatore, dimostrata con il rinnovo fino al 2027, ufficializzato nelle scorse settimane.