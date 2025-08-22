Calciomercato Lazio | Ioannidis, niente Italia: è vicino allo Sporting Lisbona

Fotis Ioannidis è pronto all'addio. Il centravanti sta per lasciare la Grecia e il Panathinaikos per unirsi allo Sporting Lisbona. Negli ultimi mesi era stato accostato a Bologna, Fiorentina e Lazio, che quest'estate però ha avuto il mercato in entrata bloccato. Alla fine l'attaccante classe 2000 sarebbe vicino a firmare con il club portoghese: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l'affare sta per chiudersi intorno ai 20 milioni di euro. Mancano solamente gli ultimi dettagli per concretizzare l'operazione, dopo di che sarà ufficiale.

