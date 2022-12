Calciomercato Lazio, Isco può lasciare il Siviglia: spazio liberato per Luis Alberto?

Fonte: elgoldigital.com

CALCIOMERCATO LAZIO - L'ultima indiscrezione di calciomercato arriva dalla Spagna e riguarda Isco. L'ex fantasista del Real Madrid, preso dal Siviglia la scorsa estate e preferito a Luis Alberto, potrebbe già dire addio. Come riporta elgoldigital.com, il giocatore è finito nel mirino del Real Betis, altra squadra della città, con Pellegrini che sta spingendo molto per averlo in rosa. L'impatto a Siviglia di Isco è stato tutt'altro che convincente. Dodici partite disputate in Liga, zero gol segnati e solo due assist all'attivo. Con Sampaoli sta trovando sempre meno spazio e la cessione già a gennaio non è impossibile. L'ex Malaga può cambiare sponda per rilanciarsi e trovare nuove motivazioni. Attenzione anche ai corteggiamenti in arrivo dalla MLS e dal Napoli che potrebbe piazzare il colpo a sorpresa. Il trasferimento del centrocampista nato a Malaga può liberare spazio a un nuovo colpo in entrata. Il Siviglia segue sempre a distanza Luis Alberto. L'interesse per il 10 della Lazio è ormai noto da tempo, ma non èì ancora mai arrivato l'affondo decisivo. Sul Mago c'è anche l'occhio vigile dell'Atletico Madrid. Il rapporto con Sarri non è dei migliori e questo si sa da tempo. Il futuro di Luis potrebbe ancora intrecciarsi con quello del suo connazionale Isco.