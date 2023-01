Calciomercato Lazio, Jony non vede la luce: il piano dello Sporting Gijon

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’avventura di Jony allo Sporting Gijon non è decollata, lo spagnolo non è riuscito a incidere e a mettersi in mostra come avrebbe desiderato per riscattare il periodo insoddisfacente alla Lazio. Gli infortuni hanno condizionato pesantemente il suo rendimento, rendendolo altalenante e per il più delle volte indisponibile. Nonostante tutto, il club gli ha dato fiducia cercando di rendenderlo quanto più possibile partecipe del progetto. Ora però le cose sono cambiate, il tecnico Abelardo già qualche tempo fa si era mostrato infastidito dalla situazione che, col passare del tempo, sembra peggiorare sempre di più. Come riporta La Voz de Asturias, l’ex biancoceleste non è stato convocato per le due prime partite dell’anno e non ha preso parte all’ultimo allenamento. La società, che prima lo riteneva incedibile, starebbe pensando di rinunciare a lui rimandandolo così al mittente consapevole che trovare un’altra sistemazione sarà molto complicato soprattutto dal punto di vista economico.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE