Calciomercato Lazio | Kamada, altro incontro: Lotito prova a…

Daichi Kamada è l’altro nome nel taccuino della Lazio come possibile sostituto di Milinkovic. Il giapponese, svincolato dall’Eintracht Francoforte, ha riscosso l’apprezzamento di Sarri che lo preferisce rispetto al russo Zakharyan. Come riporta Alfredo Pedullà, domani potrebbe essere la giornata decisiva. È previsto un incontro tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione. Non resta che attendere.

