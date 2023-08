Calciomercato Lazio | Kamada e il derby di mercato vinto: ecco come è andata

Il calciatore era nel mirino di molti club, soprattutto italiani, ma alla fine a spuntarla è stata la Lazio che ha indovinato le mosse giuste. La Roma...

CALCIOMERCATO LAZIO - Daichi Kamada è il secondo acquisto del calciomercato estivo della Lazio. Il centrocampista giapponese arriva a parametro zero dopo la fine del contratto con l'Eintracht Francoforte. Il nipponico era lo svincolato di lusso di quest'estate e alla fine è stata brava la società biancoceleste ha trovare la quadratura del cerchio per accoglierlo. Tanti club sono stati sulle sue tracce e hanno provato a convincerlo, senza però riuscirci. Benfica, Atletico Madrid e Real Sociedad sono state le squadre più attive all'estero. Senza dimenticare le ricche offerte proveniente dall'Arabia, rispedite però al mittente dal giocatore desideroso di restare in Europa.

Calciomercato Lazio | Roma e le altre: ecco tutte le squadre superate

Daichi, però, è finito nel radar di molti club italiani. Il Napoli si è mosso concretamente, ma i diritti di immagine sono stati un ostacolo invalicabile. La società partenopea vuole il 100% dei diritti di immagine dei suoi calciatori e questo ha rallentato e fatto saltare l'operazione. Con il Milan, invece, il problema sono stati gli slot da extracomunitari con i rossoneri che sono andati su Loftus Cheek, tornato poi comunitario per la decisione della FIGC, e Chukwueze. L'Inter si è fermata a poco più di un sondaggio, mentre con la Roma le cose sono andate in maniera diversa. I giallorossi, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, hanno provato a convincerlo in più momenti, compresa una videocall con il giocatore stesso, senza successo. Kamada voleva giocare ancora la Champions League. Brava è stata la Lazio a puntare su questa sua volontà e a usare gli argomenti giusti. Sì, perché i giallorossi sono stati anche frenati dalla stretta della Uefa per il settlement agreement che non permette alla Roma di fare follie o spese oltre le proprie possibilità. La Lazio non ha perso tempo e, avuto l'ok di Sarri, si è lanciata sul ragazzo di Ehime. Una trattativa non particolarmente lunga con un primo sondaggio (non particolarmente convinto) dall'esito negativo di circa due settimane fa, prima dell'affondo di questi giorni che in poco tempo hanno portato alla fumata bianca. Ora la Lazio è pronta ad abbracciare Kamada.

