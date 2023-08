Calciomercato Lazio | Kamada, Mussa: “Forse più congeniale per il gioco, ma per valore…”

Milinkovic ha iniziato una nuova parentesi della sua carriera in Arabia lasciando un vuoto piuttosto grande che proverà a colmare Daichi Kamada. C’è curiosità nel vedere come si muoverà in campo il giapponese e a esprimere le sue aspettative in merito, ai microfoni di TMW, è stato Giovanni Mussa. Queste le parole del tecnico: “Sono giocatori diversi già per struttura fisica. La Lazio perde uno estremamente determinante e che catalizzava il gioco. Viene meno questo gioco ma Kamada offre un palleggio basso diverso, che forse è più congeniale al gioco di Sarri. Milinkovic come valore è superiore ma in un contesto di squadra non è detto che Kamada non renda di più".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE