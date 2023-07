Calciomercato Lazio | Kerkez: "Ecco perché ho scelto il Bournemouth"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Milos Kerkez è un nuovo giocatore del Bournemouth. Il terzino, che è stato anche nel mirino della Lazio in sede di calciomercato, ha parlato ai canali ufficiali del club: "Quando è iniziata la trattativa con il Bournemouth ho subito sentito la considerazione che il club ci ha mostrato. I dirigenti sono addirittura venuti a trovarci a casa per parlarci del progetto. Questa è stata la motivazione più importante nella mia scelta. Sono seguiti alcuni giorni impegnativi, ma ora che sono finalmente qui, sono davvero felice ed eccitato". Sulla Premier League: "È stata una decisione importante, ma in realtà, sin da quando ero bambino, ho sempre sognato di giocare nel miglior campionato del mondo che è la Premier League. Avere l'opportunità di venire in un club come il Bournemouth è una grande cosa. Quindi sono davvero felice di essere qui". Infine sull'allenatore Iraola: "Anche l'allenatore ha avuto un peso sulla mia scelta, viene dal campionato spagnolo quindi anche la sua filosofia mi piace".