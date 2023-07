Calciomercato Lazio | Kerkez si allontana: affare fatto con un club inglese

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha una priorità sul fronte terzini: confermare Luca Pellegrini. Per non rimanere a mani vuote, Lotito ha già bloccato Kerkez con cui c'era un accordo, ma non con l'AZ. Gli olandesi chiedono circa 15 milioni, ed è proprio in questo frangente che il Bournemouth si è inserito con grande successo. Come riporta l'esperto di calciomercato, Nicolò Schira, l'affare tra tra il club inglese e l'AZ Alkmaar è fatto: trasferiento sulla base di 17 milioni di euro con Kerkez che firmerà un contratto fino al 2028.