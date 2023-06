Calciomercato Lazio | Kulusevski decide il futuro. Di mezzo anche Milinkovic…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Kulusevski diviso tra Tottenham e il ritorno in Italia. Terminata la stagione in prestito in Premier League, ora bisogna capire quale sarà il destino dello svedese. Durante l’incontro tra la Juve, proprietaria del cartellino, e gli Spurs si è parlato di un’eventuale riscatto per una cifra non superiore ai 30 milioni (10 già sono stati versati). Ma non è da escludere che l’ex Parma venga utilizzato come moneta di scambio: nelle scorse settimane infatti in molti avevano ipotizzato che la Juve potesse inserire il calciatore all’interno di un’operazione con la Lazio per Milinkovic. Non solo, i bianconeri hanno aperto ancora il discorso di Luca Pellegrini con Lotito, che però dovrebbe tornare alla base. Almeno per il momento.