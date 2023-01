Calciomercato Lazio, l'ag. di Dia apre: "Il riscatto? Non vuoldire che resterà..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Uno dei protagonisti di questo campionato è Boulaye Dia, attaccante in forza alla Salernitana che su di lui possiede il diritto di riscatto. Come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, la Lazio sta monitorando il suo profilo per l'estate, in attesa di sapere cosa decideranno i campani. A questo riguardo si è espresso, ai microfoni di Radio CRC, il suo agente Fredreric Guerra, aprendo a una ua partenza per la fine della stagione: "Ho sentito Dia due giorni fa, mi ha detto che contro il Napoli sarà una grande sfida. Futuro? La decisione appartiene alla società. Loro hanno questa possibilità del riscatto e vuol dire che sicuramente lo faranno. Dopo parleremo con loro e vedremo se ci saranno altre possibilità da parte di altre squadre in altri paesi. In questo momento non abbiamo ancora parlato del suo futuro perché non è un bene per un giocatore parlare dell’anno successivo. Quando arriverà la fine del campionato gli darò tutte le informazioni che ho io. Il progetto è sempre la partita dopo, non l’anno dopo".