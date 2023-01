Calciomercato Lazio, l'Atletico cerca 20 milioni per Joao Felix. E Luis Alberto...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Nonostante l'Atletico Madrid abbia aperto alla sua uscita anche in prestito, l'addio invernale a Joao Felix non sarà a prezzo di saldo. I Colchoneros, secondo quanto riporta il The Athletic, chiedono un onere del trasferimento a titolo temporaneo piuttosto alto: 15 milioni di euro circa, più i 6 che servono a coprire il suo stipendio. Insomma, anche se in prestito, non bastano meno di venti milioni ad Arsenal, Chelsea e Manchester United per potersi aggiudicare il portoghese anche solo fino a giugno. Il club di Simeone, che avrebbe individuato in Luis Alberto uno dei papabili sostituti, chiede per il prestito del suo giocatore la stessa cifra necessaria per acquistare lo spagnolo dalla Lazio.