Calciomercato Lazio, l'Atletico cerca un club per Joao Felix. Luis Alberto intanto...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alex Grimm - UEFA

L'addio di Joao Felix all'Atletico Madrid non è uno scenario così facile da realizzare. I Colchoneros infatti stanno cercando una soluzione per poter vendere il calciatore, ormai ai ferri corti con Diego Simeone. L'attaccante vorrebbe partire, ma il club non ha nessuna intenzione di svenderlo dopo averlo acquistato per ben 127 milioni dal Benfica nel 2019. Trovare una squadra che sia disposta a spendere le enormi cifre richieste dal presidente Enrique Cerezo non è facile ma, in caso l'impresa fosse realizzata, la rosa dell'Atletico subirebbe una rivoluzione nella quale potrebbe rientrare anche Luis Alberto, tra gli obiettivi nella mente di Simeone. Quella dell'Atletico Madrid sarebbe una strada più praticabile rispetto a quella che lo condurrebbe al Cadice, che invece non può permettersi di spendere la cifra richiesta (almeno 20 milioni di euro). Oggi però dalla Spagna è rimbombata la notizia dell'offerta pronta da parte appunto del Cadice per il Mago.