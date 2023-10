Calciomercato Lazio, l’Inter si inserisce per un obiettivo: avviati i contatti

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

È stato uno dei nomi sondati per l'attacco biancoceleste, poi è arrivato Castellanos ed è stato messo in stand-by. Adesso però ci pensa l'Inter, che deve fare i conti con l'infortunio di Marko Arnautovic che starà fuori per almeno un mese. Lo stesso vale per Sanchez, che non dà garanzie dal punto di vista fisico. Si tratta di Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord che ha già messo a segno 12 gol in 8 partite di Eredivisie. L'anno scorso aveva segnato proprio contro la Lazio ai gironi di Europa League, e presto la squadra di Sarri lo incontrerà in Champions.

Come riportato da Repubblica.it, i nerazzurri hanno già avviato i contatti con gli olandesi, con l'entourage del messicano che ha aperto alla cessione a gennaio. Il prezzo richiesto, però, è elevato, e la concorrenza è folta: ci vorranno almeno 50 milioni per portarlo in Italia, e su di lui c'è l'interesse anche del Real Madrid, del Borussia Dortmund e del Tottenham.