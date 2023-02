Calciomercato Lazio, l'Inter vuole riscattare Acerbi. Ma il prezzo...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Situazione rinnovi caldissima in casa Inter che vuole evitare lo Skriniar bis. L'obiettivo della società nerazzurra è quello di blindare i suoi campioni in scadenza tra sei mesi o tra un anno. Su tutti Calhanoglu e Bastoni per i quali sono già stati avviati i contatti con i rispettivi entourage per prolungare. Un occhio va sempre al mercato. L'Inter ha preso la decisione finale su Francesco Acerbi. La volontà è quella di riscattare il centrale arrivato in prestito dalla Lazio nella sessione estiva. Ormai è considerato il titolare ed è decisamente più avanti nelle gerarchie rispetto a De Vrij. La cifra stabilita la scorsa estate con la Lazio per farlo restare ad Appiano sarebbe di 4 milioni, ma l’intenzione nerazzurra è di trattare al ribasso. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Sicuramente sono previste telefonate tra le due società.