Calciomercato Lazio | L'Olympiacos torna su Cancellieri: tutti i dettagli
10.06.2026 00:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Ritorno di fiamma. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'Olympiacos sarebbe di nuovo interessato a Matteo Cancellieri. Esattamente come dodici mesi fa, il club greco sarebbe tornato a farsi sotto per l'esterno della Lazio. L'anno scorso la società biancoceleste non aveva dato l'ok alla cessione per via del mercato bloccato; ora la situazione è ben diversa.
Il classe 2002, infatti, è in scadenza nel 2027 e molto probabilmente partirà in estate. Anche perché il nuovo tecnico Gattuso sembra preferire Isaksen sulla destra. Per Cancellieri, comunque, ci sono già stati diversi sondaggi dall'Italia, nello specifico di Fiorentina, Parma e Torino. Ora la concorrenza si allarga anche all'estero.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.