Calciomercato Lazio | La Fiorentina insiste per Dia: pronta una super offerta

Boulaye Dia è il primissimo nome sulla lista della Fiorentina per rinforzare l'attacco. Oltre a Nzola e Retegui, quello dell'ex Villarreal è da settimane uno degli obiettivi di Pradè e Barone, ma le cifre dell'operazione non rendono facile l'operazione. La Salernitana, che riscatterà il giocatore dal Villarreal per 12 milioni, ne chiede almeno il doppio. Una cifra difficile un po' per tutti, anche per la Lazio che segue l'attaccante senegalese. Secondo Il Corriere dello Sport, la Viola starebbe cercando un modo per abbassare le pretese dei granata. L'ultima idea è l'inserimento di una una contropartita tecnica come Arthur Cabral al quale verrebbe aggiunta anche una bella somma in denaro.