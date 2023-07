Calciomercato Lazio | La frecciata di Bonucci alla Juve: "Trentasei anni sono..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Bonucci è stato messo fuori rosa dalla Juve. Il capitano e simbolo bianconero non rientra più nei nuovi piani societari, per via dell'età e soprattutto del suo ingaggio, troppo pesante per il bilancio. Una decisione, quella della dirigenza, che non sarebbe andata giù al difensore, il quale sente ancora di poter fare la differenza. A conferma di questo è la storia pubblicata, nelle scorse ore, sul proprio profilo Instagram. Bonucci, infatti, ha ripostato sui social una frase pronunciata in questi giorni dal tennista Novak Djokovic, suo coetaneo: "Cerco di non guardare all'età come una cosa che distingue. I trentasei anni sono i nuovi ventisei". Una frecciatina chiara ed evidente, che conferma la spaccatura tra il calciatore e la Juve, pronto a lasciarlo partire con la Lazio fortemente interessata.