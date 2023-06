Calciomercato Lazio | La Juve tratta con Rabiot: Lotito spettatore interessato

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, QUESTIONI CONTRATTO: FELIPE ANDERSON PRONTO A PROLUNGARE. E ZACCAGNI E PEDRO... Un legame già fortissimo quello tra Felipe Anderson e la Lazio sta per diventare ancora più indissolubile. Come riporta la rassegna di Radiosei, il brasiliano è pronto per prolungare il suo contratto (scadenza attuale al 2024) fino al 2027.... Un legame già fortissimo quello tra Felipe Anderson e la Lazio sta per diventare ancora più indissolubile. Come riporta la rassegna di Radiosei, il brasiliano è pronto per prolungare il suo contratto (scadenza attuale al 2024) fino al 2027.... WEBTV FUNERALI BERLUSCONI, LOTITO: "UNA PERSONA UNICA E IRRIPETIBILE. LA SUA VERA SFIDA ERA..." - VIDEO Al termine dei funerali solenni di Silvio Berlusconi che si sono tenuti questo pomeriggio al Duomo di Milano, i giornalisti presenti hanno intercettato Claudio Lotito mentre lasciava la piazza. Con profondo dolore e commozione, ecco le sue parole: "Mi ha dato... Al termine dei funerali solenni di Silvio Berlusconi che si sono tenuti questo pomeriggio al Duomo di Milano, i giornalisti presenti hanno intercettato Claudio Lotito mentre lasciava la piazza. Con profondo dolore e commozione, ecco le sue parole: "Mi ha dato... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DIA IN PARTENZA: LA SALERNITANA HA TROVATO IL SOSTITUTO Il mercato in Italia si trova ancora in una fase di stallo, anche se a dire il vero la sessione estiva non è ancora ufficialmente iniziata. La Lazio per ora non ha mosso passi concreti, ma si sta guardando intorno selezionando i profili su cui poi affondare il colpo.... Il mercato in Italia si trova ancora in una fase di stallo, anche se a dire il vero la sessione estiva non è ancora ufficialmente iniziata. La Lazio per ora non ha mosso passi concreti, ma si sta guardando intorno selezionando i profili su cui poi affondare il colpo....