Calciomercato Lazio | La Roma punta un obiettivo biancoceleste: di chi si tratta

Georges Mikautadze è uno degli ultimi nomi comparsi sul taccuino dei dirigenti della Lazio per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Non sarà certo una trattativa facile per i biancocelesti, visto che il georgiano del Metz ha anche altri club che sono sulle sue trace e sono pronti a puntare su di lui per la prossima stagione.

Secondo quanto riporta L'Equipe, può andare in scena un derby di mercato visto che il giocatore piace anche alla Roma. Su di lui hanno messo gli occhi anche il Burnley - che si è visto rifiutare un'offerta di 8 milioni di euro - e una società tedesca. Il Metz chiede 20 milioni per lasciare partire Mikautadze e non sembra intenzionato a trattare il prezzo.