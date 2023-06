Calciomercato Lazio | Leonardi: "Non mi aspetto grandi colpi"

Fonte: Sportitalia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il calciomercato della Lazio al momento ancora fermo. Tanti obiettivi per rafforzare la rosa, ma ancora nessun acquisto ufficiale. In collegamento a Sportitalia il direttore sportivo Pietro Leonardi ha commentato le possibili mosse dei biancocelesti che dovranno giocare in Champions League: "La Lazio arriva sempre all'ultimo sul mercato. È arrivata seconda e ad oggi non ha perso calciatori. Dovrà fare qualcosa per affrontare la Champions e penso lo farà, soprattutto con gli introiti del piazzamento, ma non mi aspetto grandi colpi".