Calciomercato Lazio | Leva consiglia Frattesi: "Questa la scelta migliore"

© foto di DANIELE MASCOLO

Davide Frattesi è un nome caldo sul mercato, il centrocampista del Sassuolo ha attirato a sé le attenzioni anche della Lazio. In merito, ai microfoni di TMW Radio, si è pronunciato il dirigente Emiliano Leva che è stato il primo a scoprirlo. Queste le considerazioni: “Davide è un ragazzo forte fisicamente, visione di gioco e tempi d'inserimento. In un centrocampo a tre è perfetto, a due sarebbe un problema. Inter? Può essere una buonissima soluzione. Inzaghi lo conosce perfettamente, visto che è stato nelle giovanili della Lazio. È un accostamento importante quello dell'Inter. Credo che Inzaghi sia felice di accogliere nel suo centrocampo uno come lui. Altrimenti lo vedrei bene in una squadra che gioca in mezzo a tre. Sarri la scelta migliore? Forse sì”.

