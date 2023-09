Calciomercato Lazio | Lloris, allora è un vizio! Altro no e ora....

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

CALCIOMERCATO LAZIO - Hugo Lloris è ancora un giocatore del Tottenham. Il portiere ha vissuto una sessione estiva del calciomercato molto intensa. Il transalpino è stato cercato con insistenza dalla Lazio, ma il portiere ha scelto di dire di no. Nonostante i 36 anni, il francese vuole un progetto dove è titolare o cotitolare e non accetta il ruolo di secondo o terzo. Per questo, dopo i biancocelesti, Lloris ha detto no anche al Villlarreal e al Newcastle. La notizia del sondaggio del club inglese è riportata da L'Equipe che spiega come i Magpies avrebbero voluto il portiere in vista della Champions League. Il no di Lloris è solo l'ennesima aggiunta visto che Hugo ha detto no anche alle proposte da Arabia Saudita e Stati Uniti, sicuro di poter ancora dire la sua in Europa. In Inghilterra e Francia sono sicuro che il portiere avrebbe in mente di tornare al Nizza svincolandosi dal Tottenham dopo che i francesi hanno salutato Kasper Schmeichel. Una soluzione che appare difficile visto che l'eventuale rescissione non è stata comunicata e Lloris ha un altro anno di contratto con gli Spurs. Attenzione alle eventuali offerte dell'ultimo minuto dai campionati dove il calciomercato è ancora aperto, Turchia in primis, anche se l'ipotesi che Hugo possa rimanere al Tottenham aumenta in percentuale con il passare dei giorni.