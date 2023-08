Calciomercato Lazio | Lloris, Orsi: “Eccezionale, ma con quello che ha vinto…”

TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato ha regalato alla Lazio altri due acquisti importanti, Rovella e Pellegrini. Cinque acquisti quasi uno dietro l’altro per rinforzare la rosa e renderla più competitiva in vista degli impegni stagionali che i biancocelesti dovranno affrontare. Fernando Orsi, in qualità di ex, ai microfoni di TvPlay si è espresso sui colpi messi a segno dalla società capitolina: “Mi piace molto quello che sto vedendo e quello che sta facendo Lotito, mi aspetterei un colpo a sorpresa, ma già così può andare bene. Si potrebbe dire che era ora, ma non lo dico, ma quello che sta facendo la società biancoceleste mi sta piacendo. I giocatori che ha preso fino ad ora sono forti e utili, funzionali e giovani. Rovella, ad esempio, è un gran bell’acquisto, può fare il centrale e la mezzala, ma anche la punta o l’esterno danese, per non parlare di Kamada. Sarri può essere soddisfatto per me. Per me cambierà qualcosa rispetto all’anno scorso. Hai perso Milinkovic, perdita enorme, ma hai preso giocatori con caratteristiche diverse che ti possono dare la possibilità di giocare in modo diverso. Per la Lazio è un gran bella squadra, sono davvero contento”.

Ora resta da sciogliere il nodo portiere, dopo la partenza di Luis Maximiano la dirigenza sta valutando Hugo LLoris come sostituto. Su di lui ha affermato: “Sto leggendo di Hugo Lloris, beh, è un portiere eccezionale, un po’ avanti con l’età ma resta un gran bel portiere, ho solo dei dubbi, non certo tecnici, ma funzionali. Nel senso c’è un gran bel portiere come Provedel, uno che ha fatto una stagione super e ha dato tanto alla Lazio, e ha soprattutto il diritto di poter sbagliare due, tre anche quattro partite se necessario, ma con alle spalle uno come Lloris, la stampa e l’ambiente dopo il primo errore di Provedel chiederebbero di far giocare il francese, e succede perché so che succede, non prendiamoci in giro. E questo non lo troverei giusto per il ragazzo, tutto qua. Forse con Handanovic sarebbe stato diverso. E poi Lloris lo ripeto gran colpo se viene, ma arriva a fare il secondo alla Lazio con tutto quello che ha vinto e che rappresenta? Non lo so…”.

Infine, su Bonucci: “Ragazzo che ha esperienza e carisma, ma sinceramente lascerei stare, non lo prenderei. Anzi, visto che si sta cercando gente così e colpi importanti, proverei a questo punto a fare Samardzic, visto quello che è successo con l’Inter, magari adesso è occasione d’oro. Con lui avresti un centrocampo top e tra i migliori, per me già adesso lo è”.

