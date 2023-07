Calciomercato Lazio | Loftus-Cheek: "Sarri? Voglio tornare a..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sarri lo ha ammesso qualche tempo fa ai microfoni di Sportitalia: allenare di nuovo Loftus-Cheek, dopo la parentesi al Chelsea, gli sarebbe piaciuto, ma le richieste contrattuali non erano in linea con i parametri della Lazio. D'altronde sotto la guida del tecnico toscano si sono viste le migliori prestazioni del centrocampista inglese. E' da quell'esperienza, come ammesso da lui stesso in conferenza stampa, che è nata l'intenzione del calciatore di trasferirsi al Milan, per tornare a ricoprire il ruolo in cui si è espresso al meglio: "La stagione con Sarri fu la migliore, il ruolo che ricoprivo con lui era il mio preferito. Ho giocato in diversi ruoli, ma in quello mi sentivo più a mio agio (da mezzala, ndr) e per questo sono venuto qui, per giocare nella mia posizione preferita e per cercare di tornare ai numeri di Sarri".