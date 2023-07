Calciomercato Lazio | Lotito a cena con due agenti: tra rinnovi, sirene arabe e vecchi nomi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Incontro tra Claudio Lotito e due agenti: Mario Giuffredi e Marco Sommella. Sta avvenendo in questi minuti nell'hotel di Auronzo che ospita la Lazio. Il primo è l'agente di Mattia Zaccagni, l'altro di Ciro Immobile. Sul tavolo - come vi abbiamo rivelato - il rinnovo dell'esterno ex Verona, con Lotito che spera di chiudere la pratica già in serata. Non solo Giuffredi è anche l'agente di Matteo Politano, non è escluso che possa riproporlo al presidente della Lazio. Politano vorrebbe trovare maggior spazio, non ha chiuso a un possibile addio al Napoli. De Laurentiis lo valuta 15 milioni di euro, una valutazione alta per un classe '93. La questione Politano va comunque tenuta d'occhio. Se la Lazio dovesse chiudere per Arnes Zakharyan, sarebbe poi costretta a prendere un esterno d'attacco comunitario, non avendo più slot per gli calciatori extra UE e Politano era un nome circolato a Formello nelle settimane scorse. Non solo Zaccagni e l'ipotesi Politano.

IMMOBILE - Con Giuffredi, ad Auronzo, è arrivato anche Marco Sommella, agente di Ciro Immobile. Lotito nega categoricamente d'aver ricevuto offerte dall'Arabia Saudita per Ciro, non vuole considerare una possibile partenza, a meno che non arrivi la cosiddetta proposta indecente. Per ora non c'è. Ma la presenza dell'agente del capitano ad Auronzo ha scatenato rumors e ipotesi. Lotito e l'entourage di Immobile rassicurano, dicono che il futuro alla Lazio non è in dubbio. E chissà che allora, come con Zaccagni, non si possa parlare di un possibile rinnovo o di un adeguamento anche per Ciro...

