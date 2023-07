Calciomercato Lazio | Lotito alza le barricate e resiste agli arabi

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lotito alza la barricata e si difende dagli inserimenti sauditi: Immobile non è in vendita e non sarà venduto. Questo è quello che il presidente della Lazio ha spiegato ai microfoni del Corriere dello Sport. Non ha ricevuto offerte e anche se fosse, sottolinea, e comunque non lo lascerebbe partire. Frasi che rasserenano i tifosi, ieri spaventati non appena la notizia di un'offerta araba da 30 milioni di euro si è diffusa. Parole che, però, dovranno trovare concretezza nei fatti. Lotito si è sbilanciato, gli arabi saranno pronti ad arrivare a cifre anche indecenti, lui avrà l'arduo compito di resistere e, allo stesso tempo, convincere Immobile che non c'è una strada giusta, che nessuna via può dargli di più di quello che ha già a Roma. Gli impegni verbali, d'altronde, lasciano il tempo che trovano: ad Auronzo le cose possono cambiare in fretta, dal clima, alle trattative. La speranza dei tifosi è che Lotito sia stato sincero al massimo e che la storia d'amore con Ciro sia eterna.