Calciomercato Lazio | Lotito propone Kamada, la reazione di Sarri: il retroscena

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Kamada è un nuovo giocatore della Lazio. Nella partita di ieri contro il Latina ha siglato anche il suo primo gol in biancoceleste, mostrando di avere tutte le caratteristiche per ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere di Sarri. Porterà classe, colpi ed esperienza in un gruppo messo a punto per durare a lungo. E, in particolare, il suo acquisto ha lasciato lo stesso allenatore senza parole. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Sarri e Picchioni, quando Lotito ha tirato fuori e proposto il nome del giapponese, hanno spalancato gli occhi e detto subito sì, neanche credevano potesse venire alla Lazio a parametro zero. Il centrocampista aveva preso tempo credendo all'ipotesi Atletico Madrid, era sfumato il Milan e non era interessato al progetto del West Ham. Poi il sì alla Lazio, che ha fatto tutti felici. Sarri conferma.

