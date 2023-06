Calciomercato Lazio | Luka Romero diviso a metà: la situazione

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Negli ultimi giorno era emersa la notizia dell'interessamento da parte del Milan per Luka Romero, indiscrezione rilanciata dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto di Relevo. Nella giornata di oggi sono emersi alcuni dettagli in più sulla questione: come già detto, l'argentino non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con la Lazio e per questo insieme al suo agente Ramadani sta valutando nuove destinazioni. Su di lui ci sarebbe appunto la forte pressione club rossonero che avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del giocatore. Il Milan reputa il classe 2004 un elemento di indubbio talento e per questo ha intenzione di anticipare la concorrenza per poterlo portare a Milano. In Spagna, tra le diverse realtà che avevano messo nel mirino c'è il Maiorca, il quale si sarebbe però defilato poiché non potrebbe arrivare alle cifre offerte dagli altri club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge