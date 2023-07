Calciomercato Lazio | Luka Romero: "Futuro? Mi piacerebbe giocare lì"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giorni da svincolato dopo la parentesi alla Lazio, aspettando la firma con il prossimo club. Da Milano sono convinti che giovedì mattina Luka Romero svolgerà le visite mediche con i rossoneri prima di essere ufficializzato come nuovo acquisto. Nel frattempo il ragazzo classe 2004 ha rilasciato un'intervista ai microfoni di radio DSports, in cui parla dei suoi sogni per il futuro: "Penso solo a giocare e spero che continuino a chiamarmi dalla Nazionale. Poter far parte dell'Albiceleste è un sogno per me". E per quanto riguarda le squadre argentine, Romero ha una preferenza: "Mi piacerebbe giocare per il Quilmes, lo farei per mio padre. Anche se sono nato in Messico, tutta la mia famiglia è argentina".