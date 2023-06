Calciomercato Lazio | Luka Romero può tornare in Argentina: la situazione

Il calciatore si svincolerà dalla Lazio il prossimo 30 giugno ed è alla ricerca di un club che possa dargli spazio per questo prende quota...

CALCIOMERCATO LAZIO - Luka Romero è pronto per una nuova avventura. L'attaccante si svincolerà dalla Lazio il prossimo 30 giugno dopo due anni con l'aquila sul petto. Il numero 18 ha collezionato 21 presenze e un gol con la maglia biancoceleste, ma ora andrà altrove. Non è arrivato l'accordo con il suo agente Ramadani per il rinnovo, con il procuratore che avrebbe chiesto 5 milioni di commissioni per far proseguire l'avventura di Lukita a Formello. Così ora il calciatore si sta guardando intorno dopo il Mondiale Under20 in cui l'Argentina padrone di casa è uscita agli ottavi, ma Luka ha trovato due reti contro Guatemala e Nuova Zelanda. La punta cerca una nuova avventura e nessuna pista è esclusa a priori. In queste settimane si è parlato di Milan, Inter e di un possibile ritorno al Quilmes, club dove ha giocato il padre.

Calciomercato Lazio | La verità sul futuro di Luka Romero

Romero, però, potrebbe veramente fare ritorno in patria visto che sulle sue tracce c'è il Boca Juniors. Il motivo che lo avvicinerebbe al Boca? La sua situazione di svincolato e la giovane età hanno attirato le attenzioni del club argentino che vorrebbe sfruttare l'occasione. Come sottolinea il portale soyxeneize.com.ar, i club è alla ricerca di un sostituto per Sebastián Villa e avere Romero in squadra sarebbe un vero lusso (vista la sua esperienza in Europa, la giovane età e il prospetto per il futuro). La verità è che lo Xeneize ha una carta importante da giocare. Il giocatore sta cercando un club dove ha assicurata la titolarità e quindi può giocare di più rispetto a quanto fatto in biancoceleste. Il portale si chiede se questo sarà sufficiente per convincere il calciatore a tornare in Argentina. Chiaramente, qualora Romero dovesse fare questa scelta, la richiesta di Ramadani sarebbe diversa vista la situazione economica del paese e anche del mondo del calcio.