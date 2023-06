Calciomercato Lazio | Marchetti (Sky): "Milinkovic? Vi spiego dettagli e dinamiche!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'esperto di mercato e giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, ha fatto il punto sui movimenti della Juventus, concentrandosi anche sulla situazione inerente a Sergej Milinkovic-Savic, profilo di cui si parlerà molto nel corso dell'estate:

"La Lazio chiede circa 40 milioni di euro e ci sono dei giocatori della Juve che potrebbero interessare i biancocelesti. Ad oggi non è stata aperta alcuna trattativa, il procuratore di Milinkovic cerca soluzioni. Il ragionamento di Lotito è legato alle cifre, rischio di prendere meno di 40 milioni per il serbo e non mi fa fare il grande incasso ma metto a rischio al qualificazione alla Champions e magari anche qualcosa in più. A quel punto magari può tenerlo un altro anno, inseguire la Champions anche il prossimo anno e poi perderlo a zero. L’alternativa è indebolirsi in quel reparto, perché Milinkovic è un giocatore di grande qualità, per rinforzare in caso altri reparti. Quel che è certo è che di Milinkovic ne parleremo, non solo per la Juventus perché anche l’Inter con la spinta di Inzaghi ci può pensare. Se oggi fossi la Lazio e fossi costretto a vendere Milinkovic lo venderei all’estero così da non rinforzare le mie competitor. Di offerte dall’estero ne arrivarono in passato ma mai vicine alle richieste di Lotito. È difficile che un giocatore del genere non venga preso in considerazione, se non pensi a Milinkovic sei un fesso".